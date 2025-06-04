Гинеколог защитила Канделаки от критики после призыва не затягивать декрет
Для родивших женщин в России стоит ввести профессиональную помощь специализированных нянь, которая будет оплачиваться государством, а не из кармана молодой мамы, сказала НСН Любовь Ерофеева.
Женщина может вернуться на работу после шести-восьми недель после родов, не раньше, сказала в эфире НСН акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Тина Канделаки опубликовала в соцсетях видео, в котором высказалась о влиянии декретного отпуска на карьеру. По ее мнению, декрет «отбрасывает женщину назад», а чтобы избежать этого, следует продолжать работать хотя бы удаленно. Она считает, что в декрете «не каждая женщина может соответствовать темпу роста собственной компании», «но все можно наверстать - было бы желание». Высказывания телеведущей вызвали критику со стороны подписчиц. Некоторые обвинили ее в обесценивании женского опыта и нереалистичных ожиданиях. Одна из девушек написала, что первый год после родов «мечтала просто выжить», а «ни о какой работе на дому и речи идти не могло». Ерофеева согласилась с Канделаки, однако посоветовала родившим женщинам не рваться на работу сразу из роддома.
«Большое число социологических исследований подтверждают, что если женщина не выходит на работу через год-полтора после рождения ребенка, то она погружается в совершенно другую сферу - она занята малышом. Она, конечно, в этот момент не может профессионально совершенствоваться. Самое неприятное, что она начинает терять социальные связи. Можно согласиться с тем, что длительное пребывание в уходе за малышом может иметь негативные последствия для женщины. Однако если говорить с медицинской точки зрения, то я бы на работу не выпускала женщин ранее шести-восьми недель после родов. За это время происходят необходимые инволюционные процессы, органы и ткани в прошлом беременной, а теперь родильницы постепенно возвращаются к физиологической норме», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в России стоит ввести профессиональную помощь специализированных нянь, которая будет оплачиваться государством.
«В Европе и Соединенных Штатах не видят ничего особенного и зазорного в том, что женщина довольно быстро после рождения малыша выходит на работу. Но я считаю, что наши ситуации несравнимы, потому что в европейских странах и США есть специализированные службы, причем в некоторых странах это абсолютно бесплатная помощь и поддержка от профессиональных нянь. Эти няни находятся на государственной службе, они получают зарплату от государства, а не из кармана молодой мамочки. Я слышала уже такого рода предложение о том, что надо брать опыт других стран, который продемонстрировал, что женщина - не просто мать, она еще и социальное существо, ей нужны социальные связи и контакты, ей необходимо работать», - заключила эксперт.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире НСН объяснила, для чего нужна отдельная программа послеродового патронажа женщин.
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