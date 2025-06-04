Гинеколог защитила Канделаки от критики после призыва не затягивать декрет

Тина Канделаки опубликовала в соцсетях видео, в котором высказалась о влиянии декретного отпуска на карьеру. По ее мнению, декрет «отбрасывает женщину назад», а чтобы избежать этого, следует продолжать работать хотя бы удаленно. Она считает, что в декрете «не каждая женщина может соответствовать темпу роста собственной компании», «но все можно наверстать - было бы желание». Высказывания телеведущей вызвали критику со стороны подписчиц. Некоторые обвинили ее в обесценивании женского опыта и нереалистичных ожиданиях. Одна из девушек написала, что первый год после родов «мечтала просто выжить», а «ни о какой работе на дому и речи идти не могло». Ерофеева согласилась с Канделаки, однако посоветовала родившим женщинам не рваться на работу сразу из роддома.



«Большое число социологических исследований подтверждают, что если женщина не выходит на работу через год-полтора после рождения ребенка, то она погружается в совершенно другую сферу - она занята малышом. Она, конечно, в этот момент не может профессионально совершенствоваться. Самое неприятное, что она начинает терять социальные связи. Можно согласиться с тем, что длительное пребывание в уходе за малышом может иметь негативные последствия для женщины. Однако если говорить с медицинской точки зрения, то я бы на работу не выпускала женщин ранее шести-восьми недель после родов. За это время происходят необходимые инволюционные процессы, органы и ткани в прошлом беременной, а теперь родильницы постепенно возвращаются к физиологической норме», - сказала собеседница НСН.