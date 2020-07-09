Мурашко: Научных данных о том, что коронавирус ведет к бесплодию нет

Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал информацию о возможном возникновении бесплодия как последствия заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Мурашко, таких научных данных сегодня нет. Между тем, он добавил, что имеются некоторые публикации на эту тему, однако часть из них авторы отозвали для доработки.

В частности, в опубликованных материалах указывалось, что коронавирус становится причиной воспалительных заболеваний. Как отметил министр, врачи-репродуктологи внимательно следят за ситуацией.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
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