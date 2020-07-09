Мурашко: Научных данных о том, что коронавирус ведет к бесплодию нет
Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал информацию о возможном возникновении бесплодия как последствия заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Мурашко, таких научных данных сегодня нет. Между тем, он добавил, что имеются некоторые публикации на эту тему, однако часть из них авторы отозвали для доработки.
В частности, в опубликованных материалах указывалось, что коронавирус становится причиной воспалительных заболеваний. Как отметил министр, врачи-репродуктологи внимательно следят за ситуацией.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
707 тыс.+6 509 / сут.
Умерли
10 843+176 / сут.
Выздоровели
481 тыс.+8 805 / сут.
- В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
- «Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
- Шеф Пентагона не получал донесений разведки США о выплате Россией «вознаграждений» талибам
- Глава Минздрава раскрыл, сколько вакцин от коронавируса будет доступно в РФ
- Губернатору Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru