Мурашко: Научных данных о том, что коронавирус ведет к бесплодию нет

По словам Мурашко, таких научных данных сегодня нет. Между тем, он добавил, что имеются некоторые публикации на эту тему, однако часть из них авторы отозвали для доработки.

В частности, в опубликованных материалах указывалось, что коронавирус становится причиной воспалительных заболеваний. Как отметил министр, врачи-репродуктологи внимательно следят за ситуацией.



