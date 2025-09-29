Гинеколог Милютина: В 40 лет у 20% женщин начнется климакс
Роды после 40 лет уже стали новой модой в России, заявила в пресс-центре НСН Мария Милютина.
Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН призвала женщин не затягивать с планированием родов, ведь после 38 лет качество яйцеклеток начинает ухудшаться.
Ранее на встрече в Госдуме президент России Владимир Путин назвал демографическую задачу ключевой и порекомендовал при принятии решений анализировать, как они отразятся на семьях с детьми. Сегодня в России наблюдается гендерный перекос: доля женщин составляет 63%, а мужчин — 37%, об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования Civixplorer. Милютина заявила, что роды после 40 лет уже стали новой модой в России.
«Сейчас огромное количество наших пациентов и в 45-50 становятся мамами. 40 лет — новая молодость, новая мода. Конечно, есть репродуктивные границы. С 38 лет ухудшается качество яйцеклеток, из-за чего все становится гораздо сложнее. Мы не можем гарантировать женщинам, что если они отложат роды до 40 лет, то все пройдет как по маслу. Женщине желательно успеть все, лучше не откладывать. Мы пожинаем плоды отложенного материнства. К сожалению, в 40 лет у 20% женщин уже начнется климакс. Не стоит рисковать. Желательно все это распределять в течение репродуктивного возраста», — сказала собеседница НСН.
Ранее Милютина заявила НСН, что, чтобы сохранить женское здоровье, необходимо соблюдать правила здоровой жизни и чаще рожать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гинеколог Милютина: Женщины стали чаще обращаться за донорской спермой
- Член Общественной палаты заявил о тренде на переезд в село
- Путин подписал указ об осеннем призыве 2025 года
- Генерал Бижев: Трамп не рискнет поставлять Украине дальнобойные «Томагавки»
- ЕК не планирует конфисковывать российские активы для кредита Украине
- Гинеколог Милютина: Каждая пятая пара страдает бесплодием
- В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ
- Гинеколог Милютина: В 40 лет у 20% женщин начнется климакс
- Фон дер Ляйен заявила, что «двери в ЕС открыты» для Молдавии
- Сенатор Гибатдинов призвал гасить ипотеку за четвертого ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru