Ранее на встрече в Госдуме президент России Владимир Путин назвал демографическую задачу ключевой и порекомендовал при принятии решений анализировать, как они отразятся на семьях с детьми. Сегодня в России наблюдается гендерный перекос: доля женщин составляет 63%, а мужчин — 37%, об этом свидетельствуют опубликованные результаты исследования Civixplorer. Милютина заявила, что роды после 40 лет уже стали новой модой в России.

«Сейчас огромное количество наших пациентов и в 45-50 становятся мамами. 40 лет — новая молодость, новая мода. Конечно, есть репродуктивные границы. С 38 лет ухудшается качество яйцеклеток, из-за чего все становится гораздо сложнее. Мы не можем гарантировать женщинам, что если они отложат роды до 40 лет, то все пройдет как по маслу. Женщине желательно успеть все, лучше не откладывать. Мы пожинаем плоды отложенного материнства. К сожалению, в 40 лет у 20% женщин уже начнется климакс. Не стоит рисковать. Желательно все это распределять в течение репродуктивного возраста», — сказала собеседница НСН.

Ранее Милютина заявила НСН, что, чтобы сохранить женское здоровье, необходимо соблюдать правила здоровой жизни и чаще рожать.

