СМИ: В сердце Байкальской территории могут легализовать сплошные рубки
Действующий абсолютный запрет на сплошные рубки в самой строгой, Центральной экологической зоне Байкала может быть ослаблен, сообщает РБК.
Соответствующий законопроект Минприроды, одобренный кабмином в июле, получил поддержку профильного комитета Госдумы. Голосование во втором чтении назначено на 9 декабря. Власти настаивают, что новая норма — вынужденная и точечная мера. Она позволит проводить полную вырубку только на участках с погибшим лесом, где иные методы неэффективны, и только после одобрения РАН.
Однако экологи опасаются, что исключение может стать лазейкой для промышленных рубок. Показательно, что параллельно обсуждается инициатива по изменению терминологии в Лесном кодексе: понятие «сплошные рубки» предлагается заменить на более нейтральное — «природоохранные мероприятия по лесовосстановлению».
Озеро Байкал — это огромный запас природных ископаемых и полезных ресурсов, который необходимо сохранять, а не развивать, чтобы уничтожить. Правильное решение должен принять президент России, которому поможет честное мнение ученых, рассказал депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в разговоре с НСН.
