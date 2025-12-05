Ключевое решение принял бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер, заблокировав схему так называемого «репарационного кредита». Это лишило Киев надежды на немедленное получение €140 млрд. Издание пишет, что бельгийская блокада выбила почву из-под ног инициативы. Согласие лидеров ЕС на быстрый запуск плана могло бы стать мощным политическим сигналом.

Вместо этого раскол внутри Евросоюза ослабил как позицию президента Владимира Зеленского, так и единство Европы, в то время как Украина приближается к финансовой катастрофе.

Ранее зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что хищение российских активов Евросоюзом может быть расценено как casus belli (формальный повод для объявления войны) с соответствующими последствиями для ЕС и отдельных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

