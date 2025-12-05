Путин попросит Моди открыть филиалы Альфа-банка и Газпромбанка в Индии
5 декабря 202504:01
Российские банки «Газпромбанк» и «Альфа-Банк» предприняли шаги по расширению своего присутствия в Индии, сообщает Reuters.
Они подали заявки в местный регулятор. Источники агентства связывают этот шаг с текущим визитом президента России Владимира Путина в страну, в ходе которого могут быть ускорены соответствующие процедуры.
Для банков индийский рынок представляет собой стратегически важное направление развития.
Ранее Индия заявила о готовности расширить сотрудничество с РФ в оборонных технологиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
