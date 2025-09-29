Гинеколог Милютина: Каждая пятая пара страдает бесплодием
Мужское бесплодие сейчас практически сравнивается с женским, это общемировая тенденция, сказала в пресс-центре НСН Мария Милютина.
Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила в пресс-центре НСН, что 20% супружеских пар страдают бесплодием.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее предложила брать пример с Москвы и открывать по всей стране не только женские, но и мужские консультации. Она подчеркнула, что еще не встречала зданий, где было бы написано «мужская консультация» и отметила растущий уровень бесплодия. Милютина подтвердила тревожный рост числа случаев мужского бесплодия.
«Еще 15 лет назад мы говорили о том, что почти 15% супружеских пар спадали бесплодием. Еще пять лет назад мы говорили о 18%. Сейчас все чаще эксперты говорят о том, что 20% супружеских пар, то есть каждая пятая, страдают бесплодием. Мы сталкиваемся с тем, что климакс наступает у современных женщин раньше, чем у наших мам. Это очень большая проблема. Мужское бесплодие сейчас практически сравнивается с женским. Это общемировая тенденция. Так, за последние 100 лет показатели нормы спермограммы были снижены в четыре раза», — сказала собеседница НСН.
Ранее хирург-уролог Андрей Убогий заявил НСН, что количество мужчин во всем мире продолжает сокращаться, а их фертильность за последние 100 лет упала в 8 раз, поэтому внимание к их здоровью необходимо.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru