Геронтолог опроверг существование продуктов для долголетия
Влияние тех или иных продуктов питания на продолжительность жизни научно не доказано, равно как влияние диет и образа жизни, рассказал в эфире НСН Валерий Новосёлов.
Никакие продукты питания не гарантируют повышение продолжительности жизни: научных исследований, измеривших это в минутах и часах, попросту нет, заявил в комментарии НСН председатель Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новосёлов.
Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в телепередаче «О самом главном» заявил, что яблоки могут продлить жизнь, так как они снижают уровень холестерина в крови и помогают похудеть. Геронтолог Новосёлов считает, что врачи не могут оценивать, как те или иные продукты продлевают жизнь.
«Я вас разочарую, но таких продуктов вообще не существует. Чтобы выявить такую закономерность, необходимо провести эксперимент. Нужны группы испытуемых, которые должны постоянно в течение жизни принимать тот или иной продукт, а другая группа должна не принимать. Таких экспериментов в истории человечества не было. Были длительные эксперименты, когда за группой людей периодически следили до самой смерти, но продукты там не изучали. Там сделали выводы о том, что на продолжительность жизни влияет уровень социальной вовлеченности, уровень образования, качество питания и в том числе физическая активность. Но такого нет, чтобы какой-то конкретно продукт добавлял столько-то в годах, в минутах, в секундах», - сказал он.
По словам Новосёлова, продолжительность жизни человека влияют все факторы, но вопрос, каким образом, остается открытым. Геронтолог отметил, что часто эксперименты с долголетием людей проводятся на мышах или крысах. Но они живут мало, их природа далека от человеческой, поэтому результаты таких исследований нельзя считать необъективными.
«Можно точно утверждать, что физическая активность должна быть силовой и аэробной. Она не должна быть истощающей. Истощающая нагрузка - это когда человек болен, а он идет в поле копать картошку или топить печку. Человек не просто должен тренироваться, но он еще и должен восстановиться. Все должно быть в определенной пропорции. Питание должно быть умеренным и сбалансированным. Но даже эти два принципа не гарантируют здорового долголетия. Они необходимы, но недостаточны. Мы знаем много людей, которые правильно питались и много двигались, но умирали в 50 лет», - добавил он.
Ранее врач-геронтолог Юрий Конев в разговоре с НСН рассказал, что мультивитаминные комплексы бесполезны и улучшают состояние только в период приема.
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