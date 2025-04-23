Геронтолог опроверг существование продуктов для долголетия

По словам Новосёлова, продолжительность жизни человека влияют все факторы, но вопрос, каким образом, остается открытым. Геронтолог отметил, что часто эксперименты с долголетием людей проводятся на мышах или крысах. Но они живут мало, их природа далека от человеческой, поэтому результаты таких исследований нельзя считать необъективными.

«Можно точно утверждать, что физическая активность должна быть силовой и аэробной. Она не должна быть истощающей. Истощающая нагрузка - это когда человек болен, а он идет в поле копать картошку или топить печку. Человек не просто должен тренироваться, но он еще и должен восстановиться. Все должно быть в определенной пропорции. Питание должно быть умеренным и сбалансированным. Но даже эти два принципа не гарантируют здорового долголетия. Они необходимы, но недостаточны. Мы знаем много людей, которые правильно питались и много двигались, но умирали в 50 лет», - добавил он.

Ранее врач-геронтолог Юрий Конев в разговоре с НСН рассказал, что мультивитаминные комплексы бесполезны и улучшают состояние только в период приема.

