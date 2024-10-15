Мурашко: Для продолжительности жизни в 78 лет в РФ нужны антиалкогольные меры
Для того, чтобы достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России, нужны меры по сокращению потребления табачной продукции и алкоголя. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он отметил, что только медицинскими мероприятиями увеличения продолжительности жизни до 78 лет не достигнуть.
По словам Мурашко, разрыв между разными регионами по этому показателю достаточно большой, если даже сравнивать два соседних субъекта с разной культурой потребления алкоголя. Министр привел в пример Ингушетию и Северную Осетию, где разрыв этого показателя составляет более четырех лет.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица входит в топ-3 городов по продолжительности жизни среди регионов России. Он также рассказал, что в Москве живут больше трех миллионов пенсионеров, передает «Радиоточка НСН».
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