Мурашко: Для продолжительности жизни в 78 лет в РФ нужны антиалкогольные меры

Для того, чтобы достичь показателя в 78 лет по ожидаемой продолжительности жизни в России, нужны меры по сокращению потребления табачной продукции и алкоголя. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он отметил, что только медицинскими мероприятиями увеличения продолжительности жизни до 78 лет не достигнуть.