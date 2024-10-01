Сергей Собянин: Москва входит в топ-3 регионов России по продолжительности жизни
Больше трех миллионов пенсионеров живут в Москве, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что свыше 400 тысяч из них перешагнули 80-летний рубеж, и свыше тысячи — отметили 100-летний юбилей. Так, Москва входит в топ-3 городов по продолжительности жизни среди регионов России.
По словам Собянина, город старается обеспечить пожилым горожанам насыщенную жизнь.
За шесть лет существования проекта было создано 134 центра московского долголетия. Все эти центры оборудованы по единому стандарту города. Свыше 1,3 тысячи организаций проводят занятия для москвичей старшего возраста.
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