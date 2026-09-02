«Сложно сказать, как это будет развиваться. Сейчас очень много лишнего шума вокруг темы долголетия, мешающего думать и работать. Это совершенно бестолковая трата времени и сил. Это тема для специалистов, которых не может быть много. До 2017 года в России было всего лишь 200 гериатров, сейчас — около 2 000. Но проблема в том, реально это работающие специалисты или те, кто просто получил сертификаты. Мы не знаем, кто их готовит. К тому же геронтологи — это в основном химики, физики, биологи, математики. Пока все это выглядит как “пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что”. Я приветствую любые устремления на пути создания более здоровой и долгой жизни. Сейчас появились врачи интегративной медицины, которые выписывают одновременно десятки препаратов, капельниц. Надо понимать, что назначение более четырех препаратов одновременно уже является тяжелейшим гериатрическим синдромом. Сам прием такого количества препаратов — это фактор, ухудшающий здоровье пожилого человека. Как дальше будут развиваться события, покажет только время», — сказал Новоселов.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, впоследствии медицина будет все более ориентированной на пожилых людей.