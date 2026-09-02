Врач предсказал увеличение гериатрических клиник и пансионатов для пожилых
Сегодня гериатрическое направление в российской медицине находится в зачаточном состоянии: пожилым людям предлагается только больше двигаться, сбалансировать питание и нормализовать сон, сказал НСН Валерий Новоселов.
Сегодня в России очень мало специалистов-гериатров, многие из них лишь формально имеют на руках соответствующие сертификаты, однако в будущем медицина станет гораздо более ориентированной на пожилых людей. Об этом НСН заявил врач‑гериатр, геронтолог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.
С 1 сентября в России появилась новая специальность — врач по медицине здорового долголетия, сообщило издание «Известия». Предполагается, что он будет работать с возрастными пациентами «на опережение», выявляя факторы риска на ранних стадиях, до развития заболевания. На фоне постепенного старения населения в России все активнее делают ставку на превентивные и профилактические меры. Новоселов усомнился, что сегодня в России достаточно грамотных специалистов, которые будут работать с пожилыми людьми.
«Сложно сказать, как это будет развиваться. Сейчас очень много лишнего шума вокруг темы долголетия, мешающего думать и работать. Это совершенно бестолковая трата времени и сил. Это тема для специалистов, которых не может быть много. До 2017 года в России было всего лишь 200 гериатров, сейчас — около 2 000. Но проблема в том, реально это работающие специалисты или те, кто просто получил сертификаты. Мы не знаем, кто их готовит. К тому же геронтологи — это в основном химики, физики, биологи, математики. Пока все это выглядит как “пойди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что”. Я приветствую любые устремления на пути создания более здоровой и долгой жизни. Сейчас появились врачи интегративной медицины, которые выписывают одновременно десятки препаратов, капельниц. Надо понимать, что назначение более четырех препаратов одновременно уже является тяжелейшим гериатрическим синдромом. Сам прием такого количества препаратов — это фактор, ухудшающий здоровье пожилого человека. Как дальше будут развиваться события, покажет только время», — сказал Новоселов.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, впоследствии медицина будет все более ориентированной на пожилых людей.
«Медицина будет становиться все более гериатрической, через 10-20 лет, думаю, детских поликлиник будет на порядок меньше, а количество гериатрических медучреждений возрастет. Уже сегодня пансионаты для пожилых людей плодятся как грибы. Однако сейчас это направление находится в эмбриональном состоянии: пожилым людям предлагается больше двигаться, сбалансировать питание и нормализовать сон. В антивозрастной медицине 60-70% составляет косметология, в том числе хирургическая, примерно 10% — гормонально-заместительная терапия у женщин и андрогенно-заместительная терапия у мужчин. Вместе с тем сегодня появился метод гипокситренировок путем помещения человека на короткое время в гипоксическую среду. Уже изданы указания для врачей, в ближайшее время появятся указания для профилактики нарушений памяти, борьбы с синдромом старческой астении и так далее», — добавил он.
Ранее главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева заявила, что основными признаками старения являются снижение функций органов, когнитивные и сенсорные нарушения.
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