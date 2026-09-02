Колобок и пухосос: Названы 40 претендентов на «слово года»
Рабочая группа проекта «Слово года» определила 40 слов-кандидатов на победу в 2026 году, сообщили НСН в пресс-службе импринта «Лингва».
В рабочую группу проекта вошли филологи, лингвисты, писатели, журналисты, актеры и известные в медийном пространстве личности, которые выбирали слова по актуальности, популярности и влиянию на общество и культуру.
В число финалистов попали и необычные слова, такие как пухосос, промпт, сикс-севен, брейнрот, нейрослоп, ред-флаг и даже междометие «газ». Помимо них в списке фигурируют бензин, белые списки, БПЛА, мессенджер Мах и колобок.
В 2025 году импринт «Лингва» издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали словом года «тревожность», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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