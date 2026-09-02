В число финалистов попали и необычные слова, такие как пухосос, промпт, сикс-севен, брейнрот, нейрослоп, ред-флаг и даже междометие «газ». Помимо них в списке фигурируют бензин, белые списки, БПЛА, мессенджер Мах и колобок.

В 2025 году импринт «Лингва» издательство «Мир и Образование» и проект «Скворцовские чтения» назвали словом года «тревожность», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

