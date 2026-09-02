Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил страны. Об этом пишет RT.

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Согласно указу украинского лидера, данный пост занял Святослав Заяц, который ранее командовал 20-м армейским корпусом.

Ранее Зеленский назначил главой Службы внешней разведки страны секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустема Умерова, пост которого занял экс-министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Кроме того, президент Украины уволил начальника Генштаба украинских ВСУ Андрея Гнатова - ведомство возглавил Игорь Скибюк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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