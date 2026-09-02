Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ

Новак: Работа по обеспечению безопасности российских НПЗ усилена Президент Турции подтвердил готовность сделать всё возможное для мирного украинского урегулирования Президент России посетил Морской вокзал во Владивостоке Результаты выборов депутатов Госдумы будут подведены не позднее 5 октября Председатель «Фонда защиты детей» посетила Национальный центре детской гематологии, онкологии и иммунологии