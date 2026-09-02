Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил страны. Об этом пишет RT.
Согласно указу украинского лидера, данный пост занял Святослав Заяц, который ранее командовал 20-м армейским корпусом.
Ранее Зеленский назначил главой Службы внешней разведки страны секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Рустема Умерова, пост которого занял экс-министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Кроме того, президент Украины уволил начальника Генштаба украинских ВСУ Андрея Гнатова - ведомство возглавил Игорь Скибюк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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