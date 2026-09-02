Никакие гормоны роста не используются при выращивании свинины и птицы в России, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.

«Никакие гормоны роста не используются при выращивании свинины и птицы, это законодательно запрещено. Некоторые пищевые добавки используются в США, Бразилии, мы даже при импорте запрещали поставки такой продукции. Гормоны роста – это абсолютно исключенный вариант», - подчеркнул он.

Со своей стороны, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавил, что в России фактически самый строгий ветеринарный контроль.

«Наши предприятия проверяют и зарубежные ветеринарные службы, проверяют все досконально. Гормонов роста нет, но иногда есть необходимость использовать средства ветеринарной защиты, в России по этому вопросу самые жесткие требования. За последний год траты крупных компаний на проведение лабораторные исследований выросли на 50-100%, проверки идут масштабные», - сказал он.

Приграничные регионы производят 23% мяса в России, сегодня таким предприятиям требуется особая помощь, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.

