Производители объяснили, почему в российском мясе нет гормонов роста
Юрий Ковалев и Сергей Юшин заявили НСН, что в России фактически самый строгий ветеринарный контроль.
Никакие гормоны роста не используются при выращивании свинины и птицы в России, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.
«Никакие гормоны роста не используются при выращивании свинины и птицы, это законодательно запрещено. Некоторые пищевые добавки используются в США, Бразилии, мы даже при импорте запрещали поставки такой продукции. Гормоны роста – это абсолютно исключенный вариант», - подчеркнул он.
Со своей стороны, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин добавил, что в России фактически самый строгий ветеринарный контроль.
«Наши предприятия проверяют и зарубежные ветеринарные службы, проверяют все досконально. Гормонов роста нет, но иногда есть необходимость использовать средства ветеринарной защиты, в России по этому вопросу самые жесткие требования. За последний год траты крупных компаний на проведение лабораторные исследований выросли на 50-100%, проверки идут масштабные», - сказал он.
Приграничные регионы производят 23% мяса в России, сегодня таким предприятиям требуется особая помощь, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.
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