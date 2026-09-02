Россиянам пообещали не поднимать цены на свинину

Свинина к концу года может подорожать максиму на 0,5%, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.

«По свинине мы не ожидаем никакого роста потребительских цен, потому что оптовые цены в этом году на 10-15% ниже, чем в прошлом году. С начала года практически не было роста цен потребительских, до конца года ожидаем рост максиму в 0,5%, это такая погрешность, можно сказать», - рассказал он.

Приграничные регионы производят 23% мяса в России, сегодня таким предприятиям требуется особая помощь, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.

