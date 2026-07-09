В России обсудили, как можно замедлить старение

В рамках мероприятия участники обсуждали всё, что позволяет замедлить старение. В том числе это периодические проверки всех самые важных параметров организма, а также еда, которую следует подбирать правильно и конкретно под организм конкретного человека.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, государство делает для этого очень много. Она, в частности, упомянула систему «Светофор», которая после проверки маркировки на продукте показывает, «насколько нужно осторожно подходить к тому или иному продукту».

Также на форуме говорили о генетике. Ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова» Минздрава РФ Мария Воронцова заявила, что на основе наследственных данных медицина нового типа будет предупреждать заболевания, а при подборе лекарств сразу выбирать правильное.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, указал, что ключевыми в вопросе активного долголетия являются «формирование определенных привычек и образа жизни».

«Это дает возможность даже при наличии определённых предпосылок к развитию того или иного заболевания либо его отсрочить, либо преодолеть, либо вообще избежать», – сказал он.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева заявила, что в России проживают более 17 тысяч граждан старше 100 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

