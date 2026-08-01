В Минздраве перечислили основные признаки старения

Основными признаками старения являются снижение функций органов, когнитивные и сенсорные нарушения. Об этом сообщила РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

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«Очевидные признаки старения - это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения... нарушения зрения и слуха», - заявила врач.

Ранее Ткачева сообщала, что, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодость заканчивается в 45 лет.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:ЗдоровьеМинздрав

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