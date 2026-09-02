Юлле Мадизе была избрана президентом Эстонии
Парламент Эстонии на внеочередном заседании избрал президентом страны канцлера юстиции Юлле Мадизе. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Мадизе избрали на безальтернативной основе. Её кандидатуру предварительно согласовали четыре парламентских партии из шести. В ходе голосования свой голос за неё отдал 71 депутат из 101.
На посту президента Мадизе сменит Алара Кариса - его первый пятилетний срок заканчивается в октябре 2026 года, а на второй он баллотироваться отказался.
Парламент Венгрии избрал экс-председателя Верховного суда Андраша Баку новым президентом страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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