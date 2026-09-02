Юлле Мадизе была избрана президентом Эстонии

Уточняется, что Мадизе избрали на безальтернативной основе. Её кандидатуру предварительно согласовали четыре парламентских партии из шести. В ходе голосования свой голос за неё отдал 71 депутат из 101.

На посту президента Мадизе сменит Алара Кариса - его первый пятилетний срок заканчивается в октябре 2026 года, а на второй он баллотироваться отказался.

Парламент Венгрии избрал экс-председателя Верховного суда Андраша Баку новым президентом страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

