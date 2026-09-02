Более 75 тысяч российских школьников страдают тяжелыми нарушениями речи, при этом в стране зафиксирован дефицит компетентных логопедов-дефектологов, пишут «Известия».

Лоикова уточнила, что в России наблюдается нехватка именно грамотных специалистов – некоторые логопеды не имеют базового медицинского образования.

«Логопеды зачастую – люди, которые закончили какие-то курсы. Они не всегда владеют полной картиной анамнеза. Коррекционная работа требует глубокой вовлеченности и полноценного сопровождения. Нужно иметь базовое медицинское образование. Важно понимать причины проблемы с медицинской точки зрения. Здесь важна правильная постановка диагноза. Также специалист должен регулярно повышать квалификацию. Я вижу много специалистов, которые сегодня открывают логопедические центры. В большинстве своем это набор шаблонов и коммерческий момент. Все упирается в бюджет родителей», - объяснила Лоикова.

Лоикова допустила, что в будущем количество детей с нарушениями речи только возрастет.

«Это будет прогрессировать. К 2035 году фактически каждый третий ребенок будет страдать от подобного недуга. Мы видим, что дети позже начинают говорить. Если раньше они в 1,5-2,5 года уже говорили, то сейчас этот возраст сдвигается. Возможно, это влияние гаджетов. Информационный поток достаточно большой. При этом отсутствует глубокий социальный контакт с детьми в семье. Каждый погружен в свой гаджет, конечно, речь не будет развиваться» - рассказала она.

Ранее сооснователь сети логопедических центров «Разноцветные цыплята», логопед и мать четверых детей Елена Мельникова рассказала НСН, что за речью ребенка надо следить с первого года, так как проблемы имеют 87% дошкольников, и на их решение требуется время.

