Трое детей пострадали при обрушении стены в детсаду в Калужской области

По его словам, в результате инцидента небольшие травмы, а именно ссадины и ушибы, получили трое детей. Они находятся под наблюдением врачей.

«Поручил провести обследование. Выяснить причины случившегося... По результатам проведенной проверки будут приняты строжайшие меры к ответственным», - написал он в своём канале в «Максе».

Ранее аварийный пешеходный мост с людьми обрушился у пляжа в бухте Муравьиной в Приморском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

