Трое детей пострадали при обрушении стены в детсаду в Калужской области
Стена обрушилась в детском саду «Дюймовочка» в Обнинске Калужской области. Как пишет RT, об этом рассказал глава города Стефан Переваров.
По его словам, в результате инцидента небольшие травмы, а именно ссадины и ушибы, получили трое детей. Они находятся под наблюдением врачей.
«Поручил провести обследование. Выяснить причины случившегося... По результатам проведенной проверки будут приняты строжайшие меры к ответственным», - написал он в своём канале в «Максе».
Ранее аварийный пешеходный мост с людьми обрушился у пляжа в бухте Муравьиной в Приморском крае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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