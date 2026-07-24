Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий правительству РФ, регионам и муниципалитетам устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки молодым медработникам, проходящим наставничество. Конкретные виды поддержки в документе не перечислены. Органы власти каждого уровня смогут самостоятельно определять набор гарантий и льгот для начинающих специалистов. По словам Гальперина, чтобы удержать специалистов, нужно не ограничивать их свободу, а обеспечить достойные условия — в первую очередь справедливую оплату труда.

«Вся программа закрепления молодёжи насильственным методом в первые годы даст результат, но дальше будет отток желающих посвятить себя такой профессии. Думаю, это противоречит некоторым конституционным гарантиям о свободе выбора места работы. Думаю, через несколько лет мы увидим дефицит в этой сфере на более раннем уровне — дефицит студентов медвузов. Во всём мире врач зарабатывает столько, что может регулярно ездить на международные конференции и конгрессы. Как минимум уровень заработной платы у медработников должен быть на том уровне, который прописан в указе президента. Врач должен зарабатывать две средние зарплаты по региону. Это тот минимум, который гарантирует адекватные условия проживания, адаптации специалиста и его профессиональный рост», — сказал собеседник НСН.



Глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ситуацию с дефицитом кадров в медицине должны исправить уже в конце лета 2026 года выпускники вузов, училищ и коллежей.

