Ситуацию с дефицитом кадров в медицине должны исправить уже в конце этого лета выпускники вузов, училищ и коллежей, заявил в интервью НСН глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

По данным «Известий», система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит – в стране не хватает более 20 тысяч врачей и 60 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Домников объяснил, как решается эта проблема.