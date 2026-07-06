«Уже через месяц!»: Дефицит медицинских кадров хотят «закрыть» выпускниками
Главные проблемы с кадрами в поликлиниках и в селах, сказал в эфире НСН Анатолий Домников, объяснив, когда дефицит «сведут к нулю».
Ситуацию с дефицитом кадров в медицине должны исправить уже в конце этого лета выпускники вузов, училищ и коллежей, заявил в интервью НСН глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
По данным «Известий», система здравоохранения испытывает серьезный кадровый дефицит – в стране не хватает более 20 тысяч врачей и 60 тысяч специалистов среднего медицинского персонала. Домников объяснил, как решается эта проблема.
«Кадровый дефицит в отрасли сохраняется. В отношении и врачей, и среднего медицинского персонала он уменьшился, но недостаточно. Сейчас реализуется очень много мероприятий, чтобы сократить дефицит кадров. Один из важнейших проектов – это наставничество, закрепление всех выпускников медицинских вузов, колледжей и училищ за наставниками. Уже через месяц, в августе выпускники придут и будут работать в наших лечебных учреждениях. Мы очень надеемся, что они сейчас серьезно поправят ситуацию», - отметил он.
По словам Домникова, полностью проблема может быть решена к 2030 году.
«Во-первых, сейчас в связи с проведением спецоперации дефицит во всех отраслях, поэтому преодолеть эту ситуацию мы сможем только после полного окончания СВО. Во-вторых, федеральный проект "Медицинские кадры" должен быть реализован до 2030 года, к этому сроку дефицит медработников может быть сведен к нулю, если не вмешаются какие-то форс-мажорные обстоятельства», - пояснил глава профсоюза работников здравоохранения.
Он также указал, что где наблюдается наибольший дефицит.
«В первую очередь, это первичное звено здравоохранения. Это поликлиники и село, но по селу уже произошли изменения в лучшую сторону. Медицинские работники, которые работают на территориях, где проживает менее 50 тысяч и менее 100 тысяч человек, получают специальные социальные выплаты. Это касается и врачей, и медсестер - и многие доктора переехали туда работать. Есть дефицит и по другим специальностям, и конкретно в больницах, но в больницах гораздо в меньшей степени. В первую очередь необходимо заполнить первичное звено», - заключил собеседник НСН.
Врач акушер-гинеколог-репродуктолог, эксперт по ЭКО Ринат Темирбулатов ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России нет дефицита врачей-репродуктологов, несмотря на то, что официально такой специализации в медицинских вузах нет.
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