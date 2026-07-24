Жильё, зарплата, обучение: Чего не хватает в программе поддержки молодых врачей
Семён Гальперин заявил НСН, что нужны жёсткие законодательные нормы, закрепляющие минимальный уровень соцподдержки и зарплат молодых врачей.
Президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин заявил НСН, что без чётких федеральных гарантий для молодых врачей инициатива Госдумы о помощи медработникам лишь усугубит кадровый дисбаланс между регионами, ведь у молодых специалистов есть не только профессиональные, но и базовые социальные потребности.
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий правительству РФ, регионам и муниципалитетам устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки молодым медработникам, проходящим наставничество. Конкретные виды поддержки в документе не перечислены. Органы власти каждого уровня смогут самостоятельно определять набор гарантий и льгот для начинающих специалистов. По мнению Гальперина, проблему нельзя решать на местах — нужны жёсткие законодательные нормы, закрепляющие минимальный уровень соцподдержки и зарплат.
«В Москве ситуация с молодыми специалистами более‑менее благополучная. Однако есть регионы, в которых наблюдается огромный дефицит медработников: молодые специалисты совершенно не хотят туда приезжать. С наставничеством ситуация тоже непростая. Если в регионе не хватает медработников, а туда ещё и отправляют выпускников медвузов, то возникает вопрос: кто их будет обучать? У молодого специалиста большие потребности: ему нужно повышать свой квалификационный уровень, есть культурные запросы, требуется жильё. В этой программе наставничества нет планов по решению социальных проблем прибывающих туда молодых специалистов. Кроме того, мы знаем, что неравномерная оплата труда по регионам усугубляет эту проблему. Будем говорить откровенно: указы президента о зарплатах медработников в реальности не выполнены. В новом законе, принятом Госдумой, нет конкретных гарантий — это чревато неравномерным развитием регионов и ухудшением ситуации там, где она и так неблагополучна. Мне кажется, что это всё‑таки федеральная проблема, которую надо решать более жёсткими законодательными мерами — в частности, гарантировать некий минимум социальных условий и заработной платы, который будет удовлетворять потребности молодых специалистов», — сказал собеседник НСН.
Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов сказал НСН, что рост стоимости услуг частных клиник может отпугнуть жителей провинции, а также россиян, «спорадически» обращающихся к платным докторам.
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