Президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин заявил НСН, что без чётких федеральных гарантий для молодых врачей инициатива Госдумы о помощи медработникам лишь усугубит кадровый дисбаланс между регионами, ведь у молодых специалистов есть не только профессиональные, но и базовые социальные потребности.

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий правительству РФ, регионам и муниципалитетам устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки молодым медработникам, проходящим наставничество. Конкретные виды поддержки в документе не перечислены. Органы власти каждого уровня смогут самостоятельно определять набор гарантий и льгот для начинающих специалистов. По мнению Гальперина, проблему нельзя решать на местах — нужны жёсткие законодательные нормы, закрепляющие минимальный уровень соцподдержки и зарплат.