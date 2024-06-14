Фокус друг на друге: Психолог рассказала, почему люди в барке более здоровые

Справиться с одиночеством помогут занятия творчеством, арт-терапия и поход на различные курсы, рассказала НСН психолог Татьяна Попова.

Люди в счастливых отношениях следят за здоровьем друг друга, поэтому меньше болеют и живут дольше, заявила НСН кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова.

Ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что люди, переживающие кратковременное одиночество, чаще испытывают общую усталость, головные боли и тошноту. Результаты исследования опубликованы в журнале Health Psychology. Согласно этим данным, долгосрочные последствия одиночества для здоровья включают повышение риска сердечных заболеваний на 29%, а инсульта — на 32%. Также одинокие люди более склонны к развитию депрессии и других проблем с психическим здоровьем. Попова подтвердила, что есть четкая взаимосвязь между физическим и ментальным здоровьем и наличием любящего партнера.

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«Есть исследования, которые показывают, что семейные пары живут дольше и люди в них чувствуют себя лучше. Это связано не только с тем, что у них психологически выше уровень безопасности, но и с тем, что второй партнер обращает внимание на какие-то симптомы другого и отправляет его к врачу. И в случае опасности он предпринимает все необходимые действия. Доказано, что в счастливых брачных союзах люди практически не болеют, они бодры и гормональный фон в норме. А когда человек находится в одиночестве, то он, конечно, больше фиксируется на себе и все ощущения и симптомы чувствует гораздо острее. В браке же, особенно где есть дети, происходит перенос фокуса внимания на другого», - рассказала Попова.

Тем, кто страдает от одиночества, психолог посоветовала заняться творчеством, чтобы выразить свои эмоции.

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«Исследования говорят о том, что если человек переключается на творчество и выражает через него свое одиночество, то, как только это ощущение становится вербализированным и осознанным, оно перестает беспокоить. А когда человек начинает увлекаться чем-то, то он уже не одинок. Ему самому с собой не скучно. А там уже и остальные подтягиваются. Он начинает делиться своим творчеством и всем это интересно. Также прекрасно поможет вариант пойти на курсы вокала, рисования. Если совсем тяжело, то можно пойти к арт-терапевту, где очень мягко и деликатно эта проблема решиться», - порекомендовала Попова.

Помимо этого, психолог отметила, что очень важно не замыкаться в себе.

«Главное - занять взрослую позицию и открыться. Универсальный совет – самое главное, что мы есть у себя и мы можем сделать себя неодинокими, либо найти людей, с которыми нам будет хорошо», - подытожила она.

Ранее ученые выяснили, что небольшая физическая активность, в частности работа в саду, ходьба или гольф, снижает риск возникновения депрессии на 23%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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