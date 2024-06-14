Фокус друг на друге: Психолог рассказала, почему люди в барке более здоровые

«Исследования говорят о том, что если человек переключается на творчество и выражает через него свое одиночество, то, как только это ощущение становится вербализированным и осознанным, оно перестает беспокоить. А когда человек начинает увлекаться чем-то, то он уже не одинок. Ему самому с собой не скучно. А там уже и остальные подтягиваются. Он начинает делиться своим творчеством и всем это интересно. Также прекрасно поможет вариант пойти на курсы вокала, рисования. Если совсем тяжело, то можно пойти к арт-терапевту, где очень мягко и деликатно эта проблема решиться», - порекомендовала Попова.

Помимо этого, психолог отметила, что очень важно не замыкаться в себе.

«Главное - занять взрослую позицию и открыться. Универсальный совет – самое главное, что мы есть у себя и мы можем сделать себя неодинокими, либо найти людей, с которыми нам будет хорошо», - подытожила она.

Ранее ученые выяснили, что небольшая физическая активность, в частности работа в саду, ходьба или гольф, снижает риск возникновения депрессии на 23%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

