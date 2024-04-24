«Ссоры и развод»: Астролог указала на опасность бракосочетания в красивые даты

«Сегодня у нас полнолуние, сама эта фаза считается для бракосочетания достаточно удачной. Луна в Скорпионе говорит о том, что сегодня заключать браки могут люди, которые уже довольно давно в отношениях, некоторые уже побывали один раз в браке. Для таких пар время благоприятное. А для только созданных недавно пар эта дата не очень подходит. Супруги могут в таком случае много ссориться. В народе это полнолуние называли шабашем ведьм. Это полнолуние очень хорошо описано у Булгакова, именно этот день он выбрал для своего знаменитого бала. В целом эта позиция считается весьма мистической», - призналась она.

Также астролог настоятельно рекомендовала отказаться от свадьбы в период ретроградного Меркурия, несмотря даже на красивую дату.

«Сегодня последний день ретроградного Меркурия. Сегодня не стоит заключать ни важных сделок, ни подписывать какие-то документы. Конечно, в этот день не стоит заключать и браки. Сегодня возрастает риск, что пара быстро разведется. Если вы хотите иметь не только красивую дату, но и счастливую семейную жизнь, я бы рекомендовала обращаться к астрологии. Дата мало о чем говорит в этом смысле, есть позиция планет, которая либо гармонична, либо нет. Это очень индивидуальный процесс», - добавила собеседница НСН.

Ранее Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего изменяют своим супругам, говорится на сайте проекта World Population Review. Рейтинг стран с наибольшим количеством изменщиков возглавили США - там в неверности признались 71% респондентов, в России – 53%, передает «Радиоточка НСН».

