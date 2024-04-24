«Ссоры и развод»: Астролог указала на опасность бракосочетания в красивые даты
Татьяна Борщ в эфире НСН отметила, что красивая дата может принести семье скорый развод, если не учтены другие важные астрологические аспекты.
Красивая дата свадьбы может принести семье скорый развод, если не учтены другие важные астрологические аспекты, рассказала публицист, астролог Татьяна Борщ в разговоре с НСН. Она призвала не заключать браки в период ретроградного Меркурия.
Более 1100 заявлений подано в столичные ЗАГСы от пар, которые хотят зарегистрировать свои отношения 24 апреля. Все дело в том, что молодожены зачастую выбирают именно красивые даты, в этот раз - 24.04.24. Борщ сочла эту дату неблагоприятной для большинства пар.
«Сегодня у нас полнолуние, сама эта фаза считается для бракосочетания достаточно удачной. Луна в Скорпионе говорит о том, что сегодня заключать браки могут люди, которые уже довольно давно в отношениях, некоторые уже побывали один раз в браке. Для таких пар время благоприятное. А для только созданных недавно пар эта дата не очень подходит. Супруги могут в таком случае много ссориться. В народе это полнолуние называли шабашем ведьм. Это полнолуние очень хорошо описано у Булгакова, именно этот день он выбрал для своего знаменитого бала. В целом эта позиция считается весьма мистической», - призналась она.
Также астролог настоятельно рекомендовала отказаться от свадьбы в период ретроградного Меркурия, несмотря даже на красивую дату.
«Сегодня последний день ретроградного Меркурия. Сегодня не стоит заключать ни важных сделок, ни подписывать какие-то документы. Конечно, в этот день не стоит заключать и браки. Сегодня возрастает риск, что пара быстро разведется. Если вы хотите иметь не только красивую дату, но и счастливую семейную жизнь, я бы рекомендовала обращаться к астрологии. Дата мало о чем говорит в этом смысле, есть позиция планет, которая либо гармонична, либо нет. Это очень индивидуальный процесс», - добавила собеседница НСН.
Ранее Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего изменяют своим супругам, говорится на сайте проекта World Population Review. Рейтинг стран с наибольшим количеством изменщиков возглавили США - там в неверности признались 71% респондентов, в России – 53%, передает «Радиоточка НСН».
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