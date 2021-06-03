В ФМБА разработали вакцину, защищающую от коронавируса при любой мутации
Новый российский препарат от коронавируса, разрабатываемый Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации, пишут «Известия» со ссылкой на первого заместителя руководителя агентства Татьяну Яковлеву.
Вакцина отличается от других тем, что вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше полугода, а еще и клеточный иммунитет. «Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — отметила Яковлева.
Эффективность вакцины предстоит выяснить во время клинических исследований.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что доклинические испытания вакцины от коронавируса, которая была разработана организацией, завершатся в июне текущего года.
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