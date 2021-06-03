В ФМБА разработали вакцину, защищающую от коронавируса при любой мутации

Вакцина отличается от других тем, что вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше полугода, а еще и клеточный иммунитет. «Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — отметила Яковлева.

Эффективность вакцины предстоит выяснить во время клинических исследований.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что доклинические испытания вакцины от коронавируса, которая была разработана организацией, завершатся в июне текущего года.

