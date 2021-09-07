ФМБА: убедительных доказательств того, что коронавирус был создан искусственно в настоящее время нет

Убедительных доказательств того, что COVID-19 был создан искусственным путем, в настоящее время нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Дарью Крючко.

В МИД прокомментировали доклад США о происхождении коронавируса

При этом она отметила, что технологии для создания такого вируса в мире существует. «Технологии для создания такого вируса, безусловно, в мире есть, но убедительных доказательств того, что он создан искусственно, на настоящий момент нет», — сказала Крючко.

Как сообщалось, разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

Путину понравился доклад спецслужб США о происхождении коронавируса

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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