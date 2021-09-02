В МИД прокомментировали доклад США о происхождении коронавируса
Доклад американской разведки о происхождении коронавируса способствует росту напряженности и мешает выработке совместных подходов по борьбе с пандемией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «Известия».
По ее словам, публикация документа повлекла за собой рассуждения и на тему и спекуляции, которые далеки от научных доводов.
Захарова подчеркнула, что российская сторона по-прежнему призывает избегать политизации ситуации в вопросе исследования коронавируса, а также не использовать масштабную трагедию для «сведения счетов».
Накануне разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.
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