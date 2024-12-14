Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов
14 декабря 202414:59
Отечественные онковакцины на мРНК-платформе будут бесплатны для пациентов, заявил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в эфире «Радио России».
По его словам, стоимость разработки таких вакцин для государства составит порядка 300 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru