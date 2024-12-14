Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Отечественные онковакцины на мРНК-платформе будут бесплатны для пациентов, заявил академик РАН, главный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн в эфире «Радио России».

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По его словам, стоимость разработки таких вакцин для государства составит порядка 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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