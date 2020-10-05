ФАС пообещала, что дефицита масок и антисептиков не будет

Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, дефицита средств индивидуальной защиты в России точно не будет. Об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Он подчеркнул, что роста цен на защитные маски не фиксируется.

«Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за 5, и за 10 рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже», -цитирует Тенищева РИА Новости.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 10 888 новых случая заражения COVID-19. Об этом заявили в в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано более 1 миллиона 225 тысяч инфицированных, отмечает RT.