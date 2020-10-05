ФАС пообещала, что дефицита масок и антисептиков не будет
Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией, дефицита средств индивидуальной защиты в России точно не будет. Об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев. Он подчеркнул, что роста цен на защитные маски не фиксируется.
«Допустим, в Москве цены на маски снизились кардинально. Можно уже купить и за 5, и за 10 рублей. В Новосибирске, насколько я знаю, тоже», -цитирует Тенищева РИА Новости.
Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 10 888 новых случая заражения COVID-19. Об этом заявили в в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Таким образом с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано более 1 миллиона 225 тысяч инфицированных, отмечает RT.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула россиянам ультиматум, в котором пригрозила ввести режим самоизоляции в том случае, если жители страны не будут соблюдать санитарные меры. Она отметила, что большинство новых заболевших коронавирусом не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, удается ли властям удается «по-хорошему» мотивировать людей снова соблюдать ограничения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru