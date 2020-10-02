«Возмущает формализм»: Малоземов о москвичах с масками на подбородке
Телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Трамп заразился COVID-19
Президент США Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Они сдали тесты на COVID-19 после известия о заражении одной из сотрудниц Белого дома.
Сергей Малоземов: «Весь мир теперь будет с тревогой и интересом наблюдать за событиями в Штатах, ведь жизнь президента самой влиятельной державы мира сейчас зависит от того, как справится с вирусом его организм — как всем известно, немолодой и несколько подпорченный вредным пристрастием Дональда Трампа к бургерам и картошке фри», — отметил в интервью НСН ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
Москва ужесточает ограничительные меры из-за коронавируса
Власти Москвы рекомендуют работодателям перевести половину сотрудников на удаленку из-за роста случаев заражения коронавирусом. В противном случае компаниям грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. По аналогичной причине с 5 октября московские школьники уходят на двухнедельные каникулы.
Сергей Малоземов: «Как объясняют специалисты, отчасти в росте заболеваемости виновата плохая дисциплина взрослых — очень немногие носят маски в транспорте, на работе и в других местах с тесным контактом между людьми. Лично меня особенно возмущает формализм — когда соседи по вагону метро, например, держат маску под носом или даже на подбородке. Дышим мы и внутрь, и наружу, в основном именно носом, и закрывать его не менее важно, чем рот!», — подчеркнул журналист для слушателей НСН.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются
Уже неделю боевые действия не прекращаются в Нагорном Карабахе. Военное положение ввели в Армении, Азербайджане и непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Ежедневно поступает информация о раненых и убитых, в том числе, среди мирных жителей. Кроме того, президенты Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп призвали Азербайджан и Армению прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры.
Сергей Малоземов: «Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе — несомненно, главное событие недели на постсоветском пространстве. У меня, честно, болит сердце, когда я думаю о том, что опять страдают мирные люди, которым просто не повезло родиться и жить на спорной территории. И ведь никакого решения застарелой проблемы не просматривается, что заводит ситуацию в полный тупик», — сказал он в эфире НСН.
Съемки «Аватар-2» завершены
Режиссер Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок «Аватара-2». Он должен выйти в прокат в декабре 2022 года.
Сергей Малоземов: «Совсем недавно я показал первый «Аватар» своему 11-летнему сыну, и опять испытал — теперь уже вместе с ним — восторг и от самой истории, и от её визуального воплощения. Не сомневаюсь, что в новых сериях, а их запланировано четыре, Кэмерон доставит нам новую порцию удовольствия», — поделился своим мнением с НСН Сергей Малозёмов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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