«Возмущает формализм»: Малоземов о москвичах с масками на подбородке

Сергей Малоземов: «Как объясняют специалисты, отчасти в росте заболеваемости виновата плохая дисциплина взрослых — очень немногие носят маски в транспорте, на работе и в других местах с тесным контактом между людьми. Лично меня особенно возмущает формализм — когда соседи по вагону метро, например, держат маску под носом или даже на подбородке. Дышим мы и внутрь, и наружу, в основном именно носом, и закрывать его не менее важно, чем рот!», — подчеркнул журналист для слушателей НСН.

