Стало известно о способе вернуть деньги за подарочную карту

Как заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, в документе необходимо указать реквизиты банковского счета для перевода. Для осуществления возврата также потребуется предъявить сам сертификат — как в бумажном, так и в электронном виде.

При этом важно помнить, что в случае истечения срока действия карты деньги остаются у магазина. Если продавец отказывается выполнять законные требования о возврате, потребитель имеет право подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться для защиты своих интересов в суд.

