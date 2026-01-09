Стало известно о способе вернуть деньги за подарочную карту

Чтобы вернуть деньги по подарочному сертификату, россиянам следует оформить письменное требование к продавцу, сообщает РИА Новости.

Адвокат раскрыл способ обменять подарочный сертификат на деньги

Как заявил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, в документе необходимо указать реквизиты банковского счета для перевода. Для осуществления возврата также потребуется предъявить сам сертификат — как в бумажном, так и в электронном виде.

При этом важно помнить, что в случае истечения срока действия карты деньги остаются у магазина. Если продавец отказывается выполнять законные требования о возврате, потребитель имеет право подать жалобу в Роспотребнадзор или обратиться для защиты своих интересов в суд.

Ранее россиянам рассказали об уникальном подарочном сертификате для любого праздника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Деньги

