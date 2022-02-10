Ученые предупредили о риске инсульта и болезней сердца из-за парацетамола
Препарат парацетамол при длительном приеме пациентами с повышенным артериальным давлением увеличивает вероятность инсультов и болезней сердца. Об этом пишет журнал Circulation, ссылаясь на исследование специалистов Эдинбургского университета.
Ученые испытали популярное жаропонижающее средство на 110 добровольцах с гипертонией в анамнезе. Часть из них принимала парацетамол четыре раза в день в течение двух недель. В итоге у испытуемых в среднем повысилось артериальное давление. Согласно результатам тестов, риск инсульта при приеме лекарства стал выше на 20%, пишет «Свободная пресса».
После того как добровольцы перестали принимать парацетамол, их давление вернулось к первоначальному уровню.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru