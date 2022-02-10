Ученые предупредили о риске инсульта и болезней сердца из-за парацетамола

Ученые испытали популярное жаропонижающее средство на 110 добровольцах с гипертонией в анамнезе. Часть из них принимала парацетамол четыре раза в день в течение двух недель. В итоге у испытуемых в среднем повысилось артериальное давление. Согласно результатам тестов, риск инсульта при приеме лекарства стал выше на 20%, пишет «Свободная пресса».

После того как добровольцы перестали принимать парацетамол, их давление вернулось к первоначальному уровню.

