«Слепота и глухота»: Россиян предупредили о неизученных побочках «Оземпика»

Препарат «Оземпик», который активно используют для похудения, только проходит тестирование, возможны «сюрпризы» в виде новых побочных эффектов, заявил основатель и президент сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов в разговоре с НСН.

В излюбленном голливудском препарате «Оземпик» нашли еще одну страшную побочку, сообщила Daily Mail. Чаще всего люди жалуются на тошноту, рвоту, запор, диарею и усталость. Но были случаи рака щитовидной железы, панкреатита, паралича желудка и слепоты. Теперь эксперты обнаружили новую опасность — глухоту. Стоянов пояснил, что могут быть и другие «сюрпризы» в виде побочных эффектов.

«Только сейчас «Оземпик» проходит тесты и легализуется. Официально он продается только в нескольких аптеках. И там он продается по рецепту. Поэтому все опасения по поводу слепоты и глухоты оправданы. Побочные эффекты точно есть, так как препарат новый, только через года два-три он будет усовершенствован. Поэтому ответственность здесь на потребителях, и в какой-то степени на медучреждениях, которые эти препараты рекомендуют. В России препарат появился не так давно, нет долгого использования. Он предназначен для диабетиков. Здоровые люди, которые используют препарат, однозначно столкнутся с какой-то «побочкой». Это все индивидуально. Врачи с ним ведут себя очень осторожно», - отметил он.

Аналоги «Оземпика» пользуются спросом в России, так как они дешевле и удобны в применении, однако эти препараты имеют существенные побочные эффекты, предупреждала ранее врач-диетолог Марият Мухина «Радиоточку НСН».

