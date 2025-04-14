СМИ: Ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории

Они разработали материал, который имитирует необходимую для развития зуба среду. Согласно исследованию, в отличие имплантов и пломб, выращенный из клеток пациента зуб может интегрироваться в челюсть человека и восстанавливаться.

Эксперты изучают следующие варианты применения технологии: выращивание целого зуба в лаборатории перед его имплантацией или помещение клеток зуба на ранней стадии в челюсть пациента, где они смогут продолжить рост.

Эти методы могут произвести революцию в стоматологии.

Ранее стоматолог рассказал, как спасти зубы от кариеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

