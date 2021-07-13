Китайская компания подала заявку на регистрацию своей вакцины в РФ

Китайская фармацевтическая компания Livzon Mabpharm Inc. могла подать заявку на регистрацию своей вакцины V-01 от коронавируса в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Врач сообщил, нужно ли носить защитные маски после вакцинации

Отмечается, что препарат еще не зарегистрирован в Китае. Он находится на второй стадии испытаний. У большинства добровольцев наблюдаются побочные эффекты различной степени тяжести.

В Минздраве отказались комментировать эту информацию, пишет URA.RU.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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