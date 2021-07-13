Китайская компания подала заявку на регистрацию своей вакцины в РФ
13 июля 202110:57
Китайская фармацевтическая компания Livzon Mabpharm Inc. могла подать заявку на регистрацию своей вакцины V-01 от коронавируса в России, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Отмечается, что препарат еще не зарегистрирован в Китае. Он находится на второй стадии испытаний. У большинства добровольцев наблюдаются побочные эффекты различной степени тяжести.
В Минздраве отказались комментировать эту информацию, пишет URA.RU.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- Китайская компания подала заявку на регистрацию своей вакцины в РФ
- СМИ: Число погибших при пожаре в Ираке достигло 77
- Путин и Лукашенко встретятся во вторник
- СМИ: Число погибших при взрыве в Геленджике выросло до двух
- Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика
- Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами
- Два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой в Ставрополье
- В гостинице в Геленджике прогремел взрыв
- Более 50 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке
- Россия представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021
12 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru