«Это не принудительно!»: В Госдуме оценили идею Татарстана об отработке врачей на селе
Выпускников вузов не будут загонять в деревни под дулом автомата, им должны предложить деньги, квартиры и льготы, сказала в эфире НСН Татьяна Соломатина.
Инициатива властей Татарстана об отработке выпускников вузов на селе должна быть подкреплена преференциями, заявила в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин ранее сообщил, что для трудоустройства в центры высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) выпускникам медвузов теперь надо будет отработать год «в районе». При этом он пообещал, что зарплата на селе будет даже больше, чем в ВМП-центрах.
«Это правильно. Я бы тоже взяла на работу только человека с опытом, который прошел первичное звено. Это не принудительно. Заставлять невозможно, но можно принять решение на уровне правительства республики, что в высокотехнологичные клиники мы можем брать людей с опытом работы. Их же не под автоматом туда заставят поехать, а предлагают какие-то преференции. Это решение двух проблем. Первое – это опыт работы в первичном звене здравоохранения, второе – решение кадрового вопроса на селе», - сказала Соломатина.
По ее мнению, Татарстан не собирается отправлять врачей «на голое место».
«Надо выяснить, что они предлагают для переезда молодого специалиста минимум на год в сельскую местность. Наверное, точно не на голое место: это и миллион (как по программе "Земский доктор" - прим. НСН), и квартира, и льготы, оборудованное медучреждение, а не постановка диагноза на глаз, если сломался рентгеновский аппарат. Программа "Земский доктор" позволила нам не скатиться в яму дефицита кадров, но на сегодня этого недостаточно, потому что миллион десять лет назад и сегодня - это совершенно разные деньги. Когда начались эти выплаты, врачи уезжали за этим миллионом на периферию. Это была гарантированная сумма и пять лет они отрабатывали», - напомнила Соломатина.
По ее мнению, нововведение не отобьет у студентов желание учиться в Татарстане, вынудив перебираться в другие регионы.
«Сегодня не отобьет, потому что, по сути, мы переходим на целевое обучение. 80% мест в университетах сегодня занято целевиками. Если человек хочет быть врачом и подписывает этот договор, он готов пойти на те условия, которые ему предоставит государство и в обязательном порядке отработает там. При этом можно попасть и в 20% без распределения, где устройство на работу будет по желанию», - пояснила депутат.
Соломатина также указала на необходимость выравнивания зарплат врачей в регионах.
«Сегодня все регионы озабочены нехваткой медицинских кадров, но это должно быть системное решение. Во-первых, нужно выровнять фонды заработной платы во всех регионах России и делать доплаты, чтобы не было перетока кадров из одного региона в другой. Почему сегодня в Москву уезжают люди? Они ездят на работу даже за 200 км, потому что зарплата отличается в пять раз от его региона. Для этого Минздрав должен разработать положение, которое мы ждем, о фонде зарплаты, где оклад должен составлять не менее 70% от среднего заработка по России. Допустим, если средняя зарплата 100 тыс. руб, молодой специалист придет на оклад 70 тыс. А сегодня он приходит на оклад 17 тыс. рублей, а все остальное должен как-то заработать», - заключила собеседница НСН.
Бывший министр внутренних дел России Анатолий Куликов ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре.
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