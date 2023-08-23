«Это не принудительно!»: В Госдуме оценили идею Татарстана об отработке врачей на селе

«Это правильно. Я бы тоже взяла на работу только человека с опытом, который прошел первичное звено. Это не принудительно. Заставлять невозможно, но можно принять решение на уровне правительства республики, что в высокотехнологичные клиники мы можем брать людей с опытом работы. Их же не под автоматом туда заставят поехать, а предлагают какие-то преференции. Это решение двух проблем. Первое – это опыт работы в первичном звене здравоохранения, второе – решение кадрового вопроса на селе», - сказала Соломатина.

По ее мнению, Татарстан не собирается отправлять врачей «на голое место».

«Надо выяснить, что они предлагают для переезда молодого специалиста минимум на год в сельскую местность. Наверное, точно не на голое место: это и миллион (как по программе "Земский доктор" - прим. НСН), и квартира, и льготы, оборудованное медучреждение, а не постановка диагноза на глаз, если сломался рентгеновский аппарат. Программа "Земский доктор" позволила нам не скатиться в яму дефицита кадров, но на сегодня этого недостаточно, потому что миллион десять лет назад и сегодня - это совершенно разные деньги. Когда начались эти выплаты, врачи уезжали за этим миллионом на периферию. Это была гарантированная сумма и пять лет они отрабатывали», - напомнила Соломатина.

По ее мнению, нововведение не отобьет у студентов желание учиться в Татарстане, вынудив перебираться в другие регионы.

«Сегодня не отобьет, потому что, по сути, мы переходим на целевое обучение. 80% мест в университетах сегодня занято целевиками. Если человек хочет быть врачом и подписывает этот договор, он готов пойти на те условия, которые ему предоставит государство и в обязательном порядке отработает там. При этом можно попасть и в 20% без распределения, где устройство на работу будет по желанию», - пояснила депутат.

Соломатина также указала на необходимость выравнивания зарплат врачей в регионах.