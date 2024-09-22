Лидеры США, Индии, Австралии и Японии призвали к миру на Украине, не сказав про РФ
Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) выступили за восстановление устойчивого мира на Украине, при этом никак не упомянув в своих заявлениях Россию. Об этом говорится в совместном документе, опубликованном на сайте Белого дома по итогам встречи.
Главы США, Индии, Австралии и Японии заметили, что на Украине необходимо прочно урегулировать ситуацию согласно международному праву и принципам Устава ООН.
«Включая уважение суверенитета и территориальной целостности», - добавили политики.
К тому же лидеры QUAD выразили обеспокоенность негативным влиянием украинского конфликта на глобальные продовольственную и энергетическую сферы стран.
До этого главы США, Индии, Японии и Австралии призвали включить в Совет безопасности ООН новые страны, говоря о государствах Африки, Азии и Латинской Америки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но на базе согласованных в Стамбуле параметров, а не на основе «эфемерных требований», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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