Лидеры США, Индии, Австралии и Японии призвали к миру на Украине, не сказав про РФ

Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) выступили за восстановление устойчивого мира на Украине, при этом никак не упомянув в своих заявлениях Россию. Об этом говорится в совместном документе, опубликованном на сайте Белого дома по итогам встречи.

Главы США, Индии, Австралии и Японии заметили, что на Украине необходимо прочно урегулировать ситуацию согласно международному праву и принципам Устава ООН.

«Включая уважение суверенитета и территориальной целостности», - добавили политики.