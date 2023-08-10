«Маленькие зарплаты»: Экс-глава МВД Куликов объяснил кризис кадров в полиции
Зарплаты в МВД повышали более двадцати лет назад, при этом в Следственном комитете и прокуратуре платят намного больше, сказал в эфире НСН Анатолий Куликов.
Массовые увольнения сотрудников МВД связаны с разницей зарплат в силовых ведомствах, судах и прокуратуре, заявил в интервью НСН бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее заявил, что некомплект личного состава достиг критической величины. По его словам, только за прошлый месяц из органов внутренних дел уволились 5 тыс. сотрудников.
«Одна из основных причин ухода кадров в том, что подготовленные офицеры с юридическим образованием уходят в следственные органы, в прокуратуру, в судьи, где в 2-2,5 раза выше должностные оклады, пенсионное обеспечение и так далее. Вот он поднабрался практики, поработал 10-15 лет, а потом нашел там работу и уходит. Остальные причины связаны с отбором, изучением кандидатов, но это вторично. Последний раз зарплату повышали еще при мне, два с лишним десятка лет назад», - сказал Куликов.
Он рассказал, что раньше между руководителями силовых ведомств были личные договоренности по зарплатам.
«У нас была такая тактика: мы встретились, - министр обороны Грачев, директор ФСБ Барсуков, глава погранслужбы Николаев и я, министр внутренних дел, - и договорились, что ни один не ставит вопрос о повышении зарплаты отдельно по своему ведомству, должны расти только вместе. Тогда никто никому не будет завидовать, не будет никаких подстав, все будет работать одинаково. А у нас сейчас в ФСБ одна зарплата, в Вооруженных силах вторая, в МВД третья, Следственный комитет, прокуратура и суды – самая высокая зарплата. Эта неравномерность играет не лучшую роль в комплектовании полиции», - посетовал экс-министр.
По словам Куликова, рядовые сотрудники МВД получают в районе 20 тыс. рублей, из-за чего у россиян низкое доверие к полиции.
«Сколько получает рядовой сотрудник патрульно-постовой службы? За 18-20 тысяч никто там работать не будет, он вынужден где-то подрабатывать. При этом люди разные. Один подработает тихо, чтобы никто не знал, а другой может совершить проступок. Отсюда и взятки, и все остальное. Заплатил за квартиру , а дальше что, как он может жить на 20-25 тыс. рублей? Недавно писали, что школьные учителя, врачи, преподаватели вузов должны быть самыми высокооплачиваемыми, я бы туда добавил и работников полиции. Если эта работа будет высокооплачиваемой, туда пойдут те, кому люди будут доверять не на 15-20%, а поверят полиции на 90-100%, а сейчас большая беда», - заключил собеседник НСН.
Председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что из-за этнических анклавов в России процветает наркоторговля и коррупция.
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