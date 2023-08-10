«Маленькие зарплаты»: Экс-глава МВД Куликов объяснил кризис кадров в полиции

«Одна из основных причин ухода кадров в том, что подготовленные офицеры с юридическим образованием уходят в следственные органы, в прокуратуру, в судьи, где в 2-2,5 раза выше должностные оклады, пенсионное обеспечение и так далее. Вот он поднабрался практики, поработал 10-15 лет, а потом нашел там работу и уходит. Остальные причины связаны с отбором, изучением кандидатов, но это вторично. Последний раз зарплату повышали еще при мне, два с лишним десятка лет назад», - сказал Куликов.

Он рассказал, что раньше между руководителями силовых ведомств были личные договоренности по зарплатам.

«У нас была такая тактика: мы встретились, - министр обороны Грачев, директор ФСБ Барсуков, глава погранслужбы Николаев и я, министр внутренних дел, - и договорились, что ни один не ставит вопрос о повышении зарплаты отдельно по своему ведомству, должны расти только вместе. Тогда никто никому не будет завидовать, не будет никаких подстав, все будет работать одинаково. А у нас сейчас в ФСБ одна зарплата, в Вооруженных силах вторая, в МВД третья, Следственный комитет, прокуратура и суды – самая высокая зарплата. Эта неравномерность играет не лучшую роль в комплектовании полиции», - посетовал экс-министр.

По словам Куликова, рядовые сотрудники МВД получают в районе 20 тыс. рублей, из-за чего у россиян низкое доверие к полиции.