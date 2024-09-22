Перепелин: В Тихорецком районе ищут взрывоопасные предметы
В Краснодарском крае после атаки ВСУ на Тихорецкий район ввели временный запрет на полевые работы в связи с поиском взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Анатолий Перепелин.
Отмечается, что запрет распространится в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий. При этом Перепелин добавил, что власти дополнительно объявят о снятии ограничений.
До этого глава Тихорецкого района говорил, что ситуация в населенном пункте стабилизировалась.
Ночью 21 сентября в Тихорецком районе из-за падения обломков одного из украинских беспилотников начался пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась детонация. Жителей поселка, расположенного рядом с местом возгорания, эвакуировали и разместили в соседних населенных пунктах.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Кубани в Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС. После случившегося там начали брать пробы воздуха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru