Перепелин: В Тихорецком районе ищут взрывоопасные предметы

В Краснодарском крае после атаки ВСУ на Тихорецкий район ввели временный запрет на полевые работы в связи с поиском взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Анатолий Перепелин.

Отмечается, что запрет распространится в зоне 10 километров от места ЧП до полного обследования территорий. При этом Перепелин добавил, что власти дополнительно объявят о снятии ограничений.