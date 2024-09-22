СNN: При стрельбе в Алабаме погибли минимум 4 человека

В США во время массовой стрельбы в одном из популярных развлекательных районов Бирмингема в штате Алабама погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на местное полицейское управление.

По данным источника, перестрелка произошла накануне вечером в районе Файв-Пойнтс-Саут. Отмечается, что в результате инцидента еще несколько десятков человек были ранены.