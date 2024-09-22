СNN: При стрельбе в Алабаме погибли минимум 4 человека
В США во время массовой стрельбы в одном из популярных развлекательных районов Бирмингема в штате Алабама погибли минимум четыре человека. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на местное полицейское управление.
По данным источника, перестрелка произошла накануне вечером в районе Файв-Пойнтс-Саут. Отмечается, что в результате инцидента еще несколько десятков человек были ранены.
Офицер полиции Бирмингема Трумэн Фицджеральд рассказал, что несколько человек многократно выстрелили в группу людей. По его словам, на утро 22 сентября подозреваемые так и не были задержаны.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что стрельба у офиса Wildberries в Москве стала возможной из-за беззакония и вседозволенности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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