СМИ: Зеленский назвал удары вглубь РФ главной частью «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал телеканалу CNN удары вглубь российской территории главной частью своего «плана победы».

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Глава государства также подталкивает партнеров Запада к ослаблению запретов на использование дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ.

Ранее Зеленский указал, что три пункта плана уже готовы. Их содержание не раскрывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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