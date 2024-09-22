СМИ: Зеленский назвал удары вглубь РФ главной частью «плана победы»
22 сентября 202409:40
Президент Украины Владимир Зеленский назвал телеканалу CNN удары вглубь российской территории главной частью своего «плана победы».
Глава государства также подталкивает партнеров Запада к ослаблению запретов на использование дальнобойного вооружения для ударов по территории РФ.
Ранее Зеленский указал, что три пункта плана уже готовы. Их содержание не раскрывается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru