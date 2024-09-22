СМИ: Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою
Бойцы 5-й бригады, в которой бывший звездный адвокат Эльман Пашаев перед арестом якобы служил командиром экипажа танка Т-80, никогда не видели юриста в бою. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным источника, Пашаев заключил с Минобороны России контракт в феврале и служил в 95-м стрелковом полку. При этом отмечалось, что у него не сложились отношения с командирами, поэтому в июне он перешел в 5-ю бригаду.
Сослуживцы Пашаева рассказали, что он быстро наладил контакты с руководством, пообещав командирам разрешить юридические проблемы в подразделении. Однако, по их словам, ни разу не сидел в танке.
17 сентября Эльмана Пашаева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. 18 сентября он был арестован. Юрист будет находиться в СИЗО до 15 ноября.
По версии следствия, экс-адвокат обещал создательнице известных марафонов Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от ее мужа Алексея. Саму женщину арестовали за крупные долги налоговой.
Следствие признало Алексея Блиновского потерпевшим по делу. Правоохранители считают, что Пашаев обманул семью на 45 млн рублей. Подозрения на него пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ.
Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН заявил, что Эльман Пашаев сможет избежать лишения свободы только в случае слабой доказательной базы, но уход на СВО не спасет его от уголовного дела.
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