СМИ: Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Бойцы 5-й бригады, в которой бывший звездный адвокат Эльман Пашаев перед арестом якобы служил командиром экипажа танка Т-80, никогда не видели юриста в бою. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, Пашаев заключил с Минобороны России контракт в феврале и служил в 95-м стрелковом полку. При этом отмечалось, что у него не сложились отношения с командирами, поэтому в июне он перешел в 5-ю бригаду.

Сослуживцы Пашаева рассказали, что он быстро наладил контакты с руководством, пообещав командирам разрешить юридические проблемы в подразделении. Однако, по их словам, ни разу не сидел в танке.

17 сентября Эльмана Пашаева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. 18 сентября он был арестован. Юрист будет находиться в СИЗО до 15 ноября.

По версии следствия, экс-адвокат обещал создательнице известных марафонов Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от ее мужа Алексея. Саму женщину арестовали за крупные долги налоговой.

«Тонкая грань и покровители»: Уход на СВО не поможет Пашаеву избежать тюрьмы

Следствие признало Алексея Блиновского потерпевшим по делу. Правоохранители считают, что Пашаев обманул семью на 45 млн рублей. Подозрения на него пали в ходе проверки контракта Блиновского с Минобороны РФ.

Ранее президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в интервью НСН заявил, что Эльман Пашаев сможет избежать лишения свободы только в случае слабой доказательной базы, но уход на СВО не спасет его от уголовного дела.

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ФОТО: РИА Новости
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