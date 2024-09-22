СМИ: Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Бойцы 5-й бригады, в которой бывший звездный адвокат Эльман Пашаев перед арестом якобы служил командиром экипажа танка Т-80, никогда не видели юриста в бою. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По данным источника, Пашаев заключил с Минобороны России контракт в феврале и служил в 95-м стрелковом полку. При этом отмечалось, что у него не сложились отношения с командирами, поэтому в июне он перешел в 5-ю бригаду.

Сослуживцы Пашаева рассказали, что он быстро наладил контакты с руководством, пообещав командирам разрешить юридические проблемы в подразделении. Однако, по их словам, ни разу не сидел в танке.

17 сентября Эльмана Пашаева задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. 18 сентября он был арестован. Юрист будет находиться в СИЗО до 15 ноября.

По версии следствия, экс-адвокат обещал создательнице известных марафонов Елене Блиновской освобождение и даже получил за это деньги от ее мужа Алексея. Саму женщину арестовали за крупные долги налоговой.