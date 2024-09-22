Полковник Ходаренок призвал выделить БПЛА в отдельный род войск ВС РФ
В России беспилотники следует выделить в отдельный род войск. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявил полковник Михаил Ходаренок.
Он заметил, что во многих войсковых соединениях, находящихся не в зоне спецоперации, такие подразделения БЛА полностью укомплектованы военнослужащими срочной службы.
«Многие штатные подразделения БЛА не имеют на вооружении необходимого имущества для выполнения боевых задач», - рассказал Ходаренок.
Полковник добавил, что в связи с этим командиры отправляют подготовленных бойцов подразделений дронов в штурмовые и иные подразделения для выполнения боевых задач, не связанных с их изначальной специальностью. По его мнению, это негативно сказывается на боеспособности ВС России.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия располагает вооружениями, которые могут повлечь серьезные последствия для стран, поддерживающих Киев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru