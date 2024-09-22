Полковник Ходаренок призвал выделить БПЛА в отдельный род войск ВС РФ

В России беспилотники следует выделить в отдельный род войск. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявил полковник Михаил Ходаренок.

Он заметил, что во многих войсковых соединениях, находящихся не в зоне спецоперации, такие подразделения БЛА полностью укомплектованы военнослужащими срочной службы.

«Многие штатные подразделения БЛА не имеют на вооружении необходимого имущества для выполнения боевых задач», - рассказал Ходаренок.