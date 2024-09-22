РИА Новости: Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не могут с ним увидеться
Родители фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далера Мирзоева полгода не могут увидеться с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его мать Гулракат Мирзоеву.
Мирзоев является гражданином Таджикистана. Следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
«С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали. Что с ним сейчас, не знаем», - рассказала изданию женщина.
При этом отец фигуранта дела Барот сообщил, что неоднократно спрашивал у сотрудников районной милиции, как можно узнать о сыне, но не получил никакой информации.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года в Подмосковье. 22 сентября исполнилось ровно полгода со дня трагедии. Жертвами этого теракта стали 145 человек, более 550 пострадали. По данному уголовному делу арестованы 18 человек. При этом в документах фигурируют 20 лиц, причастных к преступлению. Следствие признало пострадавшими более 1,7 тысяч человек.
Ранее RT сообщил, что в деле о теракте в «Крокусе» фигурируют ЧОП и подрядные организации.
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