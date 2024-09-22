РИА Новости: Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не могут с ним увидеться

Родители фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далера Мирзоева полгода не могут увидеться с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его мать Гулракат Мирзоеву.

Мирзоев является гражданином Таджикистана. Следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.

«С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали. Что с ним сейчас, не знаем», - рассказала изданию женщина.

При этом отец фигуранта дела Барот сообщил, что неоднократно спрашивал у сотрудников районной милиции, как можно узнать о сыне, но не получил никакой информации.

СМИ: Сестра нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе» живет в РФ

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта 2024 года в Подмосковье. 22 сентября исполнилось ровно полгода со дня трагедии. Жертвами этого теракта стали 145 человек, более 550 пострадали. По данному уголовному делу арестованы 18 человек. При этом в документах фигурируют 20 лиц, причастных к преступлению. Следствие признало пострадавшими более 1,7 тысяч человек.

Ранее RT сообщил, что в деле о теракте в «Крокусе» фигурируют ЧОП и подрядные организации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:РодителиТерактКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры