РИА Новости: Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не могут с ним увидеться

Родители фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далера Мирзоева полгода не могут увидеться с ним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его мать Гулракат Мирзоеву.

Мирзоев является гражданином Таджикистана. Следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.

«С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали. Что с ним сейчас, не знаем», - рассказала изданию женщина.

При этом отец фигуранта дела Барот сообщил, что неоднократно спрашивал у сотрудников районной милиции, как можно узнать о сыне, но не получил никакой информации.