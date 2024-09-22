Глава Владимирской области: В регионе эвакуировали жителей двух районов
Во Владимирской области власти Киржачского и Меленковского районов эвакуировали местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, эвакуация прошла вечером 21 сентября, однако уже ночью все граждане смогли вернуться домой.
«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. Обстановка под контролем», - сообщил Авдеев.
Ранее глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщил, что в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион, произошедшей 21 сентября, временно запретили полевые работы в связи с поиском взрывоопасных предметов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru