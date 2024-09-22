Глава Владимирской области: В регионе эвакуировали жителей двух районов

Во Владимирской области власти Киржачского и Меленковского районов эвакуировали местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Авдеев.

По его словам, эвакуация прошла вечером 21 сентября, однако уже ночью все граждане смогли вернуться домой.

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«Регион оперативно отреагировал на сигналы об угрозе. Обстановка под контролем», - сообщил Авдеев.

Ранее глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщил, что в Краснодарском крае после атаки ВСУ на регион, произошедшей 21 сентября, временно запретили полевые работы в связи с поиском взрывоопасных предметов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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