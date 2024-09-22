МО: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ударом «Искандера»
В Сумской области российские военные уничтожили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» установку ВСУ реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что это произошло в населенном пункте Шапошниково в 10 километрах юго-западнее населенного пункта Сумы. В МО также рассказали, что в результате удара были уничтожены пусковая установка HIMARS, два автомобиля охранения и личный состав подразделения ВСУ.
21 сентября Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Владимирской области: В регионе эвакуировали жителей двух районов
- Перепелин: В Тихорецком районе ищут взрывоопасные предметы
- Полковник Ходаренок призвал выделить БПЛА в отдельный род войск ВС РФ
- Лидеры США, Индии, Австралии и Японии призвали к миру на Украине, не сказав про РФ
- МО: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ударом «Искандера»
- СМИ: Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою
- СNN: При стрельбе в Алабаме погибли минимум 4 человека
- Минздрав: Все пострадавшие при теракте в «Крокусе» выписаны из больниц
- РИА Новости: Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не могут с ним увидеться
- СМИ: Зеленский назвал удары вглубь РФ главной частью «плана победы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru