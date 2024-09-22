МО: ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ударом «Искандера»

В ведомстве добавили, что это произошло в населенном пункте Шапошниково в 10 километрах юго-западнее населенного пункта Сумы. В МО также рассказали, что в результате удара были уничтожены пусковая установка HIMARS, два автомобиля охранения и личный состав подразделения ВСУ.

21 сентября Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS.