«Есть вопросы»: Останина осудила деление людей по состоянию репродуктивного здоровья
Современные люди действительно стали хуже следить за своим здоровьем, но население не оценит практику насильной диспансеризации, сказала НСН Нина Останина.
Только информирование о возможной диспансеризации поможет увеличить число россиян, которые регулярно следят за своим репродуктивным здоровьем. Об этом в беседе с НСН заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Минздрав направил в регионы методические рекомендации о том, как проводить диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения, пишет «Коммерсант». Женщин и мужчин 18–49 лет предлагается разделять на три группы — в зависимости от наличия хронических заболеваний или факторов риска их развития. Однако, по словам Останиной, население не оценит обязательные медицинские осмотры.
«В советские годы проводилась обязательная диспансеризация на предприятиях, это способствовало своевременному выявлению заболеваний. Сейчас в силу разных причин, от состояния экологии до отсутствия возможности попасть к доктору какой-то узкой специализации, люди действительно плохо следят за своим здоровьем. Но не гоже, если будут отлавливать людей в возрасте от 18 до 49 лет и требовать пройти диспансеризацию. Люди не готовы к этому, все, что делается сверху – воспринимается с большим недоверием. Минздраву нужно начинать с информирования населения о том, что людям следует заботиться о своем здоровье, в том числе репродуктивном», - сказала она.
При этом депутат усомнилась в том, что практику деления людей по категориям здоровья можно назвать корректной.
«Важно иметь в виду, что наш народ боится утечки информации. Учитывая, что и врачебная тайна перестала быть тайной, далеко не каждый хотел бы попасть в списки. Люди не хотят ситуации, когда напротив их фамилий появится галка с диагнозом, который обнаружила врачебная группа, созданная по инициативе Минздрава. Думаю, эта тема очень деликатная. Распоряжение в регионы ушло, плохо, если Минздрав ограничится только рекомендациями, не прописав необходимые информационное медийное сопровождение и порядок осуществления диспансеризации, не проведя разъяснительную работу. Я сделаю запрос в Минздрав на основании того, что у меня, как у женщины и главы комитета, вызывает вопросы», - подытожила она.
Ранее министерство здравоохранения разработало проект приказа, согласно которому возраст профилактического осмотра у акушера-гинеколога снижается с 14 до 13 лет. Уточнялось, что при обнаружении проблемы специалист сможет оперативно оказать помощь и сохранить репродуктивное здоровье подростка, напоминает «Радиоточка НСН».
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