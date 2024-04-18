«Есть вопросы»: Останина осудила деление людей по состоянию репродуктивного здоровья

При этом депутат усомнилась в том, что практику деления людей по категориям здоровья можно назвать корректной.

«Важно иметь в виду, что наш народ боится утечки информации. Учитывая, что и врачебная тайна перестала быть тайной, далеко не каждый хотел бы попасть в списки. Люди не хотят ситуации, когда напротив их фамилий появится галка с диагнозом, который обнаружила врачебная группа, созданная по инициативе Минздрава. Думаю, эта тема очень деликатная. Распоряжение в регионы ушло, плохо, если Минздрав ограничится только рекомендациями, не прописав необходимые информационное медийное сопровождение и порядок осуществления диспансеризации, не проведя разъяснительную работу. Я сделаю запрос в Минздрав на основании того, что у меня, как у женщины и главы комитета, вызывает вопросы», - подытожила она.

Ранее министерство здравоохранения разработало проект приказа, согласно которому возраст профилактического осмотра у акушера-гинеколога снижается с 14 до 13 лет. Уточнялось, что при обнаружении проблемы специалист сможет оперативно оказать помощь и сохранить репродуктивное здоровье подростка, напоминает «Радиоточка НСН».

