Россияне потратили рекордные 612 млн рублей на тесты на беременность

В отрасли считают, что россияне стали чаще планировать беременность с конца 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь называется «Мама в 16». По его мнению, ранняя беременность – это ЧП, и телевидение не должно пропагандировать неправильный образ жизни.

Роды в 12-17 лет оказывают повышенную нагрузку на незрелый организм, несовершеннолетние беременные часто страдают анемией и гестозом, рассказал в связи с этим акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Владимир Литвинов «Радиоточке НСН». Он также перечислил регионы, в которых самая высокая рождаемость среди несовершеннолетних девочек-подростков: Тыва, Забайкальский край и Еврейская автономная область.

