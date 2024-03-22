Россияне потратили рекордные 612 млн рублей на тесты на беременность

С начала 2024 года россияне потратили 612 миллионов рублей на покупку тестов для определения беременности, что стало рекордом за последние пять лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Отмечается, что рост показателя составил 20,5% в годовом выражении. Положительную динамику подтверждают опрошенные изданием участники рынка.

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В отрасли считают, что россияне стали чаще планировать беременность с конца 2023 года.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить реалити-шоу «Беременна в 16», которое теперь называется «Мама в 16». По его мнению, ранняя беременность – это ЧП, и телевидение не должно пропагандировать неправильный образ жизни.

Роды в 12-17 лет оказывают повышенную нагрузку на незрелый организм, несовершеннолетние беременные часто страдают анемией и гестозом, рассказал в связи с этим акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук Владимир Литвинов «Радиоточке НСН». Он также перечислил регионы, в которых самая высокая рождаемость среди несовершеннолетних девочек-подростков: Тыва, Забайкальский край и Еврейская автономная область.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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