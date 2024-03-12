«Биологию не отменить»: Рост обращений к ЭКО объяснили поздним деторождением

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о росте числа проведенных циклов ЭКО. За 11 месяцев 2023 года в России по ОМС было проведено 86 тысяч подобных циклов. Владимиров предположил, что тенденцию можно объяснить увеличением доступности ЭКО.

«Существует целевой показатель – количество циклов ЭКО на миллион жителей. Считается, что должно быть примерно тысяча циклов ЭКО на миллион жителей. В России с 2018 года эта цифра выше -примерно 1100 циклов на миллион. Для примера, в 2010 году циклов было в четыре раза меньше. Это связано с увеличением доступности лечения, женщины имеют возможность решить проблему деторождения, прибегая к ЭКО. При этом нельзя сказать, что увеличилось бесплодие. Доля бесплодных пар сохраняется на уровне 15%», - сказал он.